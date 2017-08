Es wird eine große Feier am Wochenende: Das Dorfgemeinschaftshaus Niedernstöcken feiert am Sonnabend, 12. August, sein 25-jähriges Bestehen. Die frühere Schule dient seit ihrem Umbau als Treffpunkt im Dorf. Zum Fest ist am Dorfgemeinschaftshaus ganz schön was los.