Neustadt. Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt sind am Sonntagabend drei Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte eine 20-jährige Audi-Fahrerin von der Mecklenhorster Straße an der Einmündung Hannoversche Straße nach links in die Bundesstraße 6 abbiegen.

Dabei übersah sie anscheinend den entgegenkommenden VW Lupo einer 23-Jährigen. Beide Autos krachten ineinander, wobei sich die beiden Fahrerinnen leichte Verletzungen zuzogen. Sie wurden ambulant in einer Klinik behandelt.

Der 26 Jahre alte Beifahrer des VW Lupo kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme war die Mecklenhorster Straße, Einmündung Hannoversche Straße, für zirka zwei Stunden voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Den bei dem Unfall entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 6000 Euro.

r/ewo