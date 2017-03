Stöckendrebber. Ein Streit zwischen Lebensgefährten aus Rumänien ist am Donnerstagabend in Stöckendrebber eskaliert. Dabei wurde ein 24-Jähriger Rumäne verletzt, er kam mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus.

In einer ersten Meldung an die Polizei war von einem versuchten Tötungsdelikt die Rede; zwei Streifenwagen und Rettungsfahrzeuge rückten aus. Die Lage in dem Haus an der Löxterstraße stellte sich als etwas weniger dramatisch heraus. Der 24-jährige war mit seiner zehn Jahre älteren Lebensgefährtin in Streit geraten; er schlug sie, sie verteidigte sich mit einem Messer. Beide erwartet ein Verfahren wegen Körperverletzung, im Fall der Frau wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von Dirk von Werder