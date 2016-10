Schneeren. Ja is denn schon? Es ist, das Erntefest zu ende. Die Wagen rollen ein, die Deko verfällt, Kostüme werden aussortiert. Alles vorbei. Wie in Köln am Rhein vier Monate später – am Aschermittwoch.

Doch Erntefest in Schneeren gilt als die Mutter aller Erntefeste und ist längst ein Stück weit Karnevalsumzug. Fast 30 Gruppen waren am Sonntag am Start, zogen grell geschmückt, von prachtvollen (Ernte)wagen begleitet, durch das Dorf, fröhlich angefeuert von vielen Hundertschaften am Straßenrand. Die kommen, weil sie wissen: hier wird was geboten. „Das ist schon sagenhaft“, sagt Schützenchef Ferdinand Lühring. „Wir haben da nichts mit zu tun, müssen nichts organisieren. Die kommen alle von allein.“ Die – das sind Vereine, Nachbarschaftsgruppen, Skatfreunde, Schule, oder, wer auch immer meint, in Schneeren mitmachen zu wollen. Die ersten Ideen für 2017, soviel steht fest, sind längst geboren.vw/lun

Von Dirk von Werder