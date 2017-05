Neustadt. Über den Unfall, zu dem die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Neustadt und Empede am späten Mittwochnachmittag gerufen wurden, sind weitere Details bekannt geworden. Einer der beiden Schwerverletzten ist Hans-Dieter J., der stellvertretende Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt. Die Feuerwehrleute eilten also ihrem eigenen Kameraden zur Hilfe.

Nach einem schwere Unfall auf der Landesstraße 191 zwischen Neustadt und Empede schweben zwei Personen in Lebensgefahr. Zur Bildergalerie

Der 39-jährige Fahrer eines Möbeltransportwagens fuhr am späten Mittwochnachmittag auf der Landstraße 191 in Richtung Neustadt, als er den VW Golf einer Fahrschule überholen wollte. Er scherte aus und übersah dabei den Audi A6-Avant des 61-jährigen J., der bereits zum Überholmanöver angesetzt hatte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden gegen Bäume am Straßenrand geschleudert.

Einsatzkräfte der Feuerwehren Neustadt und Empede befreiten die Männer mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät aus den Wracks. Der Beifahrer im Möbeltransporter wurde leicht verletzt, die beiden Insassen des Fahrschulautos, das von umherfliegenden Trümmerteilen beschädigt wurde, erlitten einen Schock, blieben körperlich aber unversehrt. Ein Seelsorger kümmerte sich um sie. Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser.

Die L191 war für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Den Schaden an den Fahrzeugen beziffert die Polizei mit 63.000 Euro.

nan/saf