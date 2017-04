So etwas hat Neustadt noch nicht gesehen: Fast 400 Kunstobjekte auf rund 650 Quadratmetern einer Betriebshalle, ein Dutzend Künstler, das seinem Publikum gern Rede und Antwort steht, ein Shuttle zur Ausstellung. „Kunst bei Temps“, so der Titel der zweitägigen Schau, setzte am Wochenende neue Maßstäbe.