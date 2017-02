Ein Jubeljahr für Borstels Sänger: Der Gemischte Chor blickt in diesem Jahr auf 60-jähriges Bestehen zurück. Ob die Borsteler ein eigenes Festkonzert auf die Beine stellen, ist noch nicht geklärt, in jedem Fall obliegt ihnen die Organisation des großen Adventskonzerts in der katholischen Kirche Hagen.