Von wegen nur Marschmusik – der Rotary Club Rehburg-Loccum am Kloster freut sich auf das Heeresmusikkorps der Bundeswehr. Die Musiker sind am Donnerstag, 26. Oktober, 19 Uhr Uhr, in der NASC-Veranstaltungshalle der Neustädter Firma Teubner, Ernst-Abbe-Ring 17a, zu Gast.