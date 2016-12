Metel. Henze-Wenzel richtet ein großes Dankeschön an die Leser dieser Zeitung. „Nach dem Bericht in der vergangenen Woche über mich habe ich so viele schöne Reaktionen bekommen, dass ich dafür auf diesem Wege Danke sagen möchte. Ich wurde im Ort angesprochen und habe viele liebe E-Mails erhalten“, sagt die Mutter aus Metel. Die 36-Jährige näht Kleidung und Einschlagdecken für Frühchen und Sternenkinder, die tot zur Welt gekommen sind. Viele Leser haben sich bei der Familie gemeldet und ihre Hilfe angeboten. „Fünf Frauen haben sogar ihre Unterstützung beim Nähen zugesagt“, so Henze-Wenzel. „Mit dieser tollen Hilfe kann ich ganz beruhigt die nächste Spendenaktion angehen.“ Auch Stoffspenden, die die Metelerin in jüngster Zeit wegen fehlender Kapazitäten ablehnen musste, könne sie nun wieder entgegennehmen.

Im Frühjahr wollen Henze-Wenzel und ihre Helfer neue Decken, Nestchen und Kleidung anfertigen. Hilfe kommt dabei auch aus der Nachbarkommune Garbsen. Die Havelserin Ramona Berger und eine Gruppe von Frauen häkeln Babykleidung und -zubehör. Noch vor Ostern sollen die nächsten Spenden an etliche Geburtskliniken überreicht werden.