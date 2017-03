Als der Bär Dr. Brumm am Fußballsonnabend plötzlich vor einem schwarzen Bildschirm sitzt, fragt er sich, wie das Fußballspiel eigentlich auf seinen Fernseher kommt. Und wie eigentlich passen all die Spieler durch das Kabel? Beim Figurentheater im Schloss wird es am Mittwoch, 15. März, lustig.