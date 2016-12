Neustadt. Von 11 bis 17 Uhr ist Programm, am 8. Dezember, in der Geschäftsstelle Am Wallhof 1. Besucher dürfen kostenlos gebrannte Mandeln, Glühwein und Kinderpunsch probieren. Geschenke, die Kunden an diesem Tag erwerben, werden von hilfreichen Weihnachtsengeln verpackt. Die Tageszeitungen im neuen Format (seit Sonntag) liegen selbstverständlich auch aus.

In der Geschäftsstelle finden Kunden auch einen schön gestalteten Weihnachtsbaum, mit dessen Hilfe jeder Besucher Gutes tun kann. Es geht darum, bedürftigen Kindern aus der Region Weihnachtswünsche zu erfüllen. Bei der Aktion haben uns die Wunstorfer Tafel und die Ausgabestelle Neustadt der Nienburger Tafel in der Johannesgemeinde unterstützt. Beide Tafeln organisieren die Verteilung von Lebensmitteln und Drogerieartikeln, die in Geschäften nicht mehr verkauft werden können, an Menschen in Not, beispielsweise an Empfänger allzu kleiner Renten, Hartz-IV-Zahlungen und an Obdachlose.

Auch viele Familien gehören zu den angemeldeten Tafelkunden, die in den Ausgabestellen für einen kleinen Obolus Dinge erwerben können, für die das Budget sonst nicht reicht. Unsere Kunden können nun helfen, den Kindern Wünsche zu erfüllen. Jeweils 40 Kinder in jeder Stadt von sechs bis zwölf Jahren haben für uns Wunschzettel ausgefüllt. Ein Spielzeugauto, ein Gesellschaftsspiel, ein warmer Pullover – die Wünsche sollten für rund 20 Euro zu erfüllen sein. Wer einem Kind einen Gefallen tun will, kann einen der Zettel vom Baum pflücken und das Geschenk besorgen. Bis zum Sonnabend, 17. Dezember, sollten die Gaben inklusive zugehörigem Wunschzettel wieder in der jeweiligen Geschäftsstelle abgegeben werden. Wir reichen die Geschenke dann an die Tafeln weiter, die an einem der Ausgabetage kurz vor Heiligabend mit den Kindern eine Bescherung feiern wollen. Die ersten Kunden haben schon Karten mitgenommen.

Von Dirk von Werder