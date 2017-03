Schneeren. Nach Schneeren - Klingemanns Kühe wegen. 50 Kinder der Kita Pusteblume aus der Kernstadt waren sich absolut einig: "Der Weg hat sich aber gelohnt", wie der dreijährige Fin sagte, "und zwar nicht nur weil der Kakao so gut geschmeckt hat."

Den Kakao gab es zum Abschluss, zu Beginn gar ein Picknick auf dem Hof. "Für alle war es supertoll durch die verschiedenen Ställe zu laufen und die ganz kleinen Kälbchen und die großen Kühe zu bestaunen", schildert Jana Albrecht aus dem Pusteblume-Team die Eindrücke. Die meisten Kinder seien das erste Mal einer „echten“ Kuh ganz nah gekommen. Sie können sich jetzt ein erstes Bild davon machen, was in einem modernen Milchviehbetrieb alles passiert, was getan werden muss, bis die Milch gemolken, gekühlt und in einen Tankwagen verladen ist, um in der nächsten Molkerei abgefüllt oder weiterverarbeitet zu werden.

Nach dem Stallbesuch ging es weiter auf die Weiden um die Ponys zu besuchen. Zum Schluss, so schildert Albrecht weiter, "wurden die Kinder von unseren netten Gastgebern noch zu einem leckeren Kakao und einem Joghurt eingeladen – natürlich von glücklichen Kühen".

Gestärkt und beladen mit vielen neuen Eindrücken ging es dann zurück in den Kindergarten. "Sicherlich werden wir noch lange an diesen tollen Tag zurückdenken. Herzlichen Dank an alle Mitreisenden und den Bauern und seine Familie."

Ein spannender Ausflug führte Neustädter Kinder in den Kuhstall von Sven Klingemann in Schneeren s Quelle: privat

Von Dirk von Werder