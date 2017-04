Freies W-LAN in Neustadts Innenstadt wird oft gefordert. Der Anfang ist mit ersten Freifunk-Standorten am Marktplatz und am Heini-Nülle-Platz gemacht. Nun hoffen die Initiatoren auf Freiwillige, die mit weiteren, kostengünstigen Routern am Netz weiterknüpfen.