Die Aufräumarbeiten nach dem Sturm am Donnerstag werden noch dauern. Allein 137 umgestürzte Bäume sind bis in den Abend hinein den Rettungskräften gemeldet worden. Am Bahnhof waren bis gegen 23 Uhr rund 300 Passagiere eines IC gestrandet, Feuerwehr und DRK halfen mit Getränken und Decken.