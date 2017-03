Neustadt. Den klassischen Walzer zur Eröffnung spart man sich hier. "Wir wollen Stimmung, das geht mit Diskofox besser", sagt Regina Wegener. Die junge Frau aus Wunstorf-Liethe hat gemeinsam mit Ina Arkenberg-Kallmeyer den "Grünen Ball" organisiert. Mehr als 300 Gäste sind ins Veranstaltungszentrum Leinepark in Neustadt gekommen.

Es ist lange her, dass es die sogenannten Bauernbälle in fast jeder größeren Gemeinde gab. "Mittlerweile sind es immer weniger Betriebe und damit auch weniger Leute", sagt Volker Hahn, Vorsitzender des Landvolks Hannover. Also bündelt man die Kräfte: In Neustadt sind Landwirte, Landfrauen, der Maschinenring und die Jägerschaft aus der Region dabei. Der Ball bildet einen Schulterschluss im grünen Bereich. "Und das Schöne ist: Es trifft sich jung und alt, alle Generationen sind vertreten", sagt Wegener. Die Live-Band Steam fackelt nicht lange, und die Tanzfläche ist schnell voll.