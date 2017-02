Sie kurven am liebsten durchs Gelände: In der Mountainbike-AG lernen Schüler des Gymnasiums bei Lehrer Jörg Behrends, was sie dazu brauchen. Damit bald alle Mitglieder fit für Touren auf den offiziellen Trails durch den Deister sind, wollen sie eine Übungsstrecke nahe der Schule aufmöbeln.