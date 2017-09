Für die Mühlen im Neustädter Land endet am Sonntag die Saison: Die Wassermühle in Laderholz und die Bockwindmühle in Dudensen öffnen ab 11 Uhr noch einmal ihre Türen für Besucher. In Dudensen wird auch noch einmal der Ofen im benachbarten Backhaus angeheizt.