Auf diesen Moment hat Naturfotograf Wilfried Rave drei Stunden am Ufer der Leine gewartet: Das Nutria schwimmt direkt auf ihn zu, setzt sich auf den Baumstumpf und blickt direkt in seine Kamera. Er betätigt den Auslöser. Das Tier schaut in seine Richtung, lässt keine Angst erkennen, posiert fast.