Stephan Schumüller übernimmt die Geschäftsführung des Wasserverbands Garbsen-Neustadt (WVGN). Nach 17 Jahren wurde der bisherige Geschäftsführer Reinhard Niemeyer in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger wechselt von den Harzwasserwerken in Hildesheim in die Region.