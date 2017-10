Ein neuer Geschäftsführer für die Wirtschaftsbetriebe Neustadt scheint gefunden: Die Gesellschafterversammlung bestellt in der Ratssitzung am 19. Oktober aller Voraussicht nach Dieter Lindauer zum Nachfolger von Helmut Eisbrenner. Eisbrenner verabschiedet sich zum 30. Juni 2018 in den Ruhestand.