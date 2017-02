Die Bemühungen um ein Mahnmal für die vertriebenen und ermordeten Juden aus Neustadt während des Nationalsozialismus gehen in die nächste Runde. Der Ortsrat hat in seiner jüngsten Sitzung seine Unterstützung zugesagt. Das Gremium will 1700 Euro aus Ortratsmitteln als Anschubfinanzierung zur Verfügung stellen.