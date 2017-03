Neustadt. Es handle sich um einen jugendlichen Intensivtäter, berichtet Jens Wortmann, stellvertretender Leiter des Kriminalermittlungsdienstes (KED). Der 17-jährige Nienburger war in den Fokus der Polizei geraten, weil er wenige Tage zuvor im Raum Nienburg ein Auto gestohlen hatte und damit in Neustadt in eine Polizeikontrolle geraten war.

Nach der Personenbeschreibung, die die jungen Leute zu dem Räuber abgegeben hatten, legten die Polizeibeamten ihnen Fotos vor, darunter auch eines vom Tatverdächtigen. Sie erkannten ihn eindeutig wieder.

So wird nun voraussichtlich auch diese Tat zu seinem Strafregister kommen. Der Jugendliche sitzt aktuell in Nienburg wegen weiterer Straftaten in Untersuchungshaft, wie Wortmann berichtet.

Von Kathrin Götze