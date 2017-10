Die Renaturierungsarbeiten rund um den Weißen Berg sind in vollem Gange. Die Region will dem Dünen-Biotop wieder sein ursprüngliches Gesicht mit lichtem Baumbewuchs, hellem Sand und Magerrasen geben. Sind die Bäume gefällt, rücken die Bagger an. Der Sandaushub wird am Surfstrand gebraucht.