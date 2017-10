Urkomisches Kabarett haben die Zuschauer in der ausverkauften Auftaktsveranstaltung des Kulturforums erlebt. Bereits zum dritten Mal gastierte Improvisationscomedian Sascha Korf auf der Bühne in der KGS und begeisterte vom ersten Augenblick an mit seinem neuen Programm "Aus der Hüfte fertig los".