Ein volles Zelt, 130 gut gelaunte Gäste und neue Majestäten in den Reihen - so haben die Bürener am Sonnabend ihr Schützenfest verbracht. Für die Anfang des Jahres angetretene Vorsitzende Jasmin Przyklenk war das Fest eine Premiere. Bei der Organisation halfen die "alten Hasen", wie sie sagt.