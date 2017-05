Neustadt. Mehr als 50 Kinder und Jugendliche singen wöchentlich im Gemeindehaus An der Liebfrauenkirche, üben Musicals ein oder bereichern die Gottesdienste mit ihren Stimmen. Kreiskantorin Birgit Pape hat die Singschule vor zehn Jahren erfunden - die Einrichtung blüht geradezu auf.

Jung und Alt hatten sich vor wenigen Tagen versammelt, um zu feiern: Zehn Jahre Singschule des Kirchenkreises an Liebfrauen – das war der Anlass, und viele aktive und ehemalige Singschüler waren dazu erschienen. Zu Beginn sangen die Singschüler sich noch einmal durch die vergangenen 10 Jahre, launig moderiert von Kreiskantorin Birgit Pape, die die Singschule ins Leben gerufen hat. Am Sonntag beging die Singschule in einem feierlichen Gottesdienst Ihren Geburtstag. Superintendent Michael Hagen würdigte in seiner Predigt die unermüdliche Arbeit von Birgit Pape, junge Menschen an die Musik heranzuführen. Ortspastor Marcus Buchholz bedankte sich im Namen des Kirchenvorstandes bei den Kindern und Jugendlichen: "Durch die Melodien und Texte leuchten biblische Geschichten in einem ganz anderen Licht und bereichern unsere Gottesdienste.". Als Dank schenkte die Gemeinde der Singschule zwei rollende Pferde zum Spiel und Spaß.

Blick zurück: Mit Kinderchorgruppen in Otternhagen, Poggenhagen, Mandelsloh und Neustadt (Johannes und Liebfrauen) ging die Singschularbeit 2007 los. Inzwischen proben die Gruppen zentral im Haus der Kirche an Liebfrauen, die Kinder kommen aber nach wie vor aus dem Kirchenkreis und sogar darüber hinaus. Aus reinen Kinderchören mit Kindern im Grundschulalter haben sich mit den Jahren sechs Chorgruppen mit Kindern und Jugendlichen vom Vorschulalter bis zum Abitur gebildet. Weitere Infos unter www.singschule-neustadt.de