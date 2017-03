Neustädter Land. Angekündigt sind Stopps an der Landesstraße 193 zwischen Averhoy und Luttmersen, an der Landesstraße 360, durch Schneeren und in Richtung Mardorf, an der Ortsdurchfahrt Suttorf (L 193) sowie an der Bundesstraße 6, Fahrtrichtung Hannover.

Von Kathrin Götze