Anlieger der geplanten Südlink-Trassen sollten am Ball bleiben, sich am besten organisieren und das Verfahren aufmerksam weiter verfolgen. Das rät Pia Beug, Beraterin beim Bürgerdialog Stromnetz. Am Dienstagabend bot sie gemeinsam mit dem Kollegen Tim Sommers eine Bürgersprechstunde in Neustadt an.