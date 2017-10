Wo Meta Boldt ist, brodelt die Gerüchteküche. Kein Nachbar ist vor dem Plappermaul sicher, keine Behauptung ist ihr zu kühn. Der "Tratsch im Treppenhaus" ist in vollem Gange, wenn sich am Sonnabend, 28. Oktober, in der Aula des Gymnsaiums der Vorhang für Jens Exlers gleichnamiges Lustspiel öffnet.