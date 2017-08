Verwaltung gegen Ganztagsschule in Eilvese

Der nächste Konflikt um eine Haushaltsfrage ist in Vorbereitung. Die Verwaltungsspitze spricht sich klar gegen die Umsetzung des Ganztagskonzepts der Grundschule Eilvese aus aus. Christina Schlicker, Ortsbürgermeisterin in Eilvese und SPD-Ratsfrau, kündigt an, dafür zu kämpfen.