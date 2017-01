Neustadt. Das gab Lob vom Wachhabenden: "Die Hauptverkehrsstraßen waren sehr schnell abgestreut, da gab es nicht einen Verkehrsunfall", sagt Hauptkommissar Bernd Reinhold am Sonntagmittag. Nur fünf kleinere Unfälle mussten seine Kollegen aufnehmen - allesamt auf Nebenstrecken und Parkplätzen, wo teils extreme Glätte herrschte. "Bei den Unfällen wurde niemand verletzt und der Gesamtschaden bei allen fünf wird auf 4000 Euro geschätzt", sagt Reinhold.Daher gehe auch ein Lob an Autofahrer; die seien "den Witterungsverhältnissen angepasst" sehr vorsichtig gefahren.

Gegen 17 Uhr am Sonnabend hatte auch über dem Neustädter Land ein feiner Nieselregen eingesetzt - mit gravierenden Folgen für alles, was gepflastert, geteert oder wie auch immer an Flächen befestigt ist. Auf dem gefrorenenen Untergrund bildete sich oft innerhalb von Sekunden eine spiegelglatte Eisfläche. Auch viele Fußgänger machten unliebsame Erfahrungen, stürzten trotz aller Vorsicht. Verletzungen ließen sich nicht immer verhindern. Doch auffällige Einsatzzahlen für Rettungsdienste und Feuerwehr gab es auch hier nicht.

Von Dirk von Werder