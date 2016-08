Neustadt. Das sah böse aus: Ein Sattelschlepper steht an der engen Durchfahrt der Wallstraße Höhe Zufahrt Parkdeck. Rettung- und Notarztwagen parken am Fahrbahnrand, Helfer kümmern sich um eine Frau, die hilflos vor dem LKW liegt. Hat der die Frau erfasst? Bei Anwohnern werden rasch Erinnerungen an einen Unfall an der Wunstorfer Straße wach, bei dem vor wenigen Wochen ein radfahrender Rentner von einem Lastwagen erfasst und getötet wurde.

Am Dienstag geht die Sache nach Stand der Dinge glimpflicher aus. Noch ene die Polizei eintrifft, scheint klar: Die Frauen sind mit ihren Fahrrädern aneinander gestoßen, dann gestürzt. Beide kommen verletzt ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer hat mit dem Sturz der beiden Frauen nichts zu tun.

Allerdings geht auf der Wallstraße als Zufahrt zu Rundeel und Nienburger Straße mehrere Minuten lang nichts. Autos drehen um, weichen der Unfallstelle so aus.

Von Dirk von Werder