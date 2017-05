Sie sind mit der Generation Rock in Ehren ergraut. Kein Grund für Christian Helfers und Jürgen Stach, die Lautstärke herunterzudrehen. Stattdessen lassen die beiden ältesten Gastwirte der Stadt es mit einem gemeinsamen Rockabend in Helfers' Stadtschänke am Sonnabend, 6. Mai, richtig krachen.