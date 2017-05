Neustadt. Im Gänsemarsch die Marschstraße entlang - sehr passend, was sich Familie Graugans gestern für einen Ausflug in die City ausgedacht hatte. Aber auch riskant, einfach mal eben so mit Kleinkindern über die Straße zu wechseln. Das sahen Anwohner wie Verkehrsteilnehmer genauso und binnen weniger Minuten fand sich Geleitschutz für die Tiere, die über die stark befahrene Lindenstraße hinweg Stück für Stück Richtung Leinewiesen begleitet wurden. Kurzzeitig hätten sich die Tiere widersetzt, einen Bogen Richtung Krankenhaus geschlagen, schildert Anwohner Willi Ostermann die Lage, doch dann habe sich offenbar gesunder Tierverstand durchgesetzt. Was soll Gans auch ganz gesund im Krankenhaus, wenn die Leine vor dem Schnabel liegt?