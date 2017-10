Schützenplatz wird zum neuen Zentrum für Verkehrsangelegenheiten

Wer künftig Verkehrsangelegenheiten fast jeder Art zu regeln hat, ist am Schützenplatz in Neustadt mit großer Wahrscheinlichkeit an der richtigen Adresse – die Mitarbeiter der Straßenverkehrsbehörde beziehen am Donnerstag, 2. November, ihre neuen Büros im ersten Obergeschoss des städtischen Gebäudes, in dem bereits die KFZ-Zulassungsstelle beheimatet ist.