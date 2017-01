Pattensen. Zu dem Verkehrsunfall kam es gegen 10.30 Uhr auf der L402 bei Hüpede in Richtung Pattensen. Der 75-jährige Fahrer eines Hybrid-Autos kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Das Auto kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die alarmierte Feuerwehr konnte den in seinem Wagen eingeklemmten Mann befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, war aber ansprechbar.

Der Wagen wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Die Landstraße 402 musste zwischenzeitlich für Räumungsarbeiten gesperrt werden.

Von r.