"Alles in Luther" ist das Motto des regionalen Reformationsfestes am Sonntag, 27. August, auf dem Corvinusplatz, in der St. Lucas-Kirche und im Gemeindezentrum in Pattensen. Das Fest wird um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst eröffnet, im Anschluss warten auf alle Besucher zahlreiche Aktionen.