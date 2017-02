Die Mitgliederversammlung des TSV Pattensen von 1890 ist am Freitag, 17. März. Leider wurde in dieser Zeitung aufgrund einer Terminverwechslung die Veranstaltung schon für den vergangenen Freitag angekündigt. Die Versammlung ist aber am Freitag, 17. März, 20 Uhr, im Clubhaus an der Schützenallee 27.