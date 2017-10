Fliegende Werbetafel löst Unfall aus

Pattensen / Oerie. Nach Auskunft der Polizeistation Pattensen befuhr am Freitag gegen 9.40 Uhr ein so genannter Muldenkipper - ein Lastwagen mit einer Schuttmulde auf der Ladefäche - die Bundesstraße 3 in Richtung Süden, also Richtung Elze und Alfeld.

Das Fahrzeug hatte gerade die Umgehung Pattensen und dann dieAbzweigung nach Oerie und Hüpede passiert, als eine große, blaue Werbetafel aus der Mulde auf die Fahrbahn flog. Die etwa 3 Meter mal 90 Zentimeter messende Tafel schlug dann seitlich gegen einen Audi und anschließend gegen einenPassat. Beide Autos waren in der entgegengesetzten Fahrtrichtung, Richtung Pattensen, unterwegs.

Der Schaden an den beiden Autos beträgt insgesamt etwa 3000 Euro. Die Fahrerwaren derart erschrocken, dass sie keine konkreten Angaben zu dem Lastwagenmachen konnten. Wer Hinweise zu dem Muldenkipper und dem Fahrer geben kann, sollte sich bei der Polizei melden.