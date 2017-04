Der Rettungsring - der Förderverein des Hallen- und Freibads in Pattensen - lädt für Sonnabend und Sonntag, 29. und 30. April, jeweils 10 bis 16 Uhr, zum großen Flohmarkt ein. In den Räumen und in Zelten sind wieder jede Menge Schätze zu entdecken. Der Erlös fließt in den Erhalt des Bades.