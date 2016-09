Ein Ehestreit ohne Worte, dafür aber mit körperlichen Attacke: Eine 48-jährige gehörlose Frau soll ihren ebenfalls gehörlosen Partner in der gemeinsamen Wohnung in Pattensen mehrfach geschlagen haben. Wie heftig die Angriffe gewesen waren, ließ sich auch am Ende eines Strafprozesses im Springer Amtsgericht nicht aufklären.