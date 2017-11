CDU will über Steuererhöhung diskutieren

Pattensen-Mitte. Bürgermeisterin Ramona Schumann hat vorgeschlagen, die Hebesätze der Grundsteuern A und B um jeweils 70 Punkte anzuheben. Dieser Vorschlag ist Teil des Haushaltsentwurfs für 2018, der aktuell von den Ratsfraktionen diskutiert wird. Auch eine Erhöhung der Gewerbesteuer steht im Raum. Die CDU Pattensen will allen Bürgern Gelegenheit geben, über die Vorschläge zu diskutieren: am Dienstag, 21. November, ab 19 Uhr in der Gaststätte Ratskeller am Marktplatz.

Dabei soll erörtert werden, welche Rolle die kommunalen Steuern für den Gesamthaushalt spielen und welche Auswirkungen die Veränderungen hätten. Nach Auskunft der CDU fließen die Ergebnisse der öffentlichen Diskussion direkt in die Beratungen der Ratsfraktion ein. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. gal

Von Kim Gallop