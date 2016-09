Seit 100 Jahren gibt es die Gemeinde der Neuapostolischen Kirche in Pattensen-Mitte. Dieses Jubiläum wurde jetzt mit einem Festgottesdienst gefeiert. Am Sonnabend, 24. September, 17 Uhr, gibt der Jugendchor der Neuapostolischen Kirche Hannover in der St. Lucas-Kirche in Konzert.