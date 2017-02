Die DRK-Kindertagesstätte in Hüpede sorgt für Freude, macht aber auch Sorgen: Das Außengelände kann wohl erweitert werden. Aber die Container, in denen die Krippenkinder betreut werden, müssen abgebaut werden. Der Ortsrat Hüpede-Oerie will dafür kämpfen, dass die Krippe bleibt.