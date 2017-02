"Make Germany great again" - so heißt ein von den Schülern für das Fach Darstellendes Spiel der KGS Pattensen selbst geschriebenes Stück mit Themen und Methoden von Populisten: Ein Kanzlerkandidat namens Dump will keine Ausländer, mehr Sicherheitskräfte und Frauen wie in den 50-er Jahren.