Unter dem Titel „…hast du mir das Herz getroffen“ hat am Donnerstagabend der Kammerchor St. Lucas zu seinem Chorkonzert im Herbst eingeladen. Die Leitung hatte Felicia Nölke, abgerundet wurde das Konzert in der St. Lucas-Kirche in Pattensen mit von Eva Donaire gespielter Musik an der Orgel.