In den engen Straßen des Neubauviertels Am Archiv holen gleich zwei Firmen regelmäßig Altpapier ab, was Anwohnern kritisieren. Die Pattenser CDU-Fraktion hat sich nun der laut dem stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Jonas Soluk "sehr kuriose Konstellation" angenommen und bemüht sich um Änderungen.