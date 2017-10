Neun Bewohner in Wohnungen eingeschlossen

Bei einem Feuer am Mittwochabend in Hüpede ist ein Wohnhaus evakuiert worden. Neun Mieter waren wegen des giftigen Rauchs im Treppenhaus in ihren Wohnungen eingeschlossen. Die Bewohner im Obergeschoss flüchteten über Fenster und Balkone auf Steckleitern der Feuerwehr ins Freie.