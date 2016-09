Die Planungen für Neubaugebiete in Jeinsen und Schulenburg schreiten voran. Damit auf dem Acker an der Straße Zum Holze in Jeinsen und auf dem Gelände der Gärtnerei Brinkmann am Ortsausgang von Schulenburg Wohnbebauung entstehen kann, müssen zunächst Pläne geändert werden.