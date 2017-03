Um Staus in der Altstadt von Pattensen zu verhindern, schlägt Anwohner Herbert Mohr vor, einige der Einbahnstraßen in beide Richtungen zu öffnen. Die Stadtverwaltung von Pattensen lehnt das komplett ab. Gerhard Dettmer, stellvertretender Ortsbürgermeister, würde die Straße Am Wall aber öffnen.